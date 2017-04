Będzie gaz nie jeden raz! Lady Pank w trasie koncertowej po UK z TransferGo!

Widział was ktoś kiedyś na szalonej imprezie ze świetną muzyką? Jeśli nie, to jest taka szansa w UK, gdzie w latach 70-tych królowały ćwieki, irokezy, Sex Pistols, The Clash i Exploited. Okazja się powtarza w roku 2017. Lady Pank zaśpiewa swoje przeboje na Wyspach Brytyjskich w pierwszy weekend maja. Dla kogo? Oczywiście dla Polonii. Co to oznacza? Masę emocji, świetne koncerty i najlepszy początek majowego sezonu.