Wcale nie trzeba wydawać fortuny, aby podarować dziecku mnóstwo radości! Wiele parków, urzędów miast czy gmin organizuje w ten dzień festyny i pikniki, na które wstęp jest zupełnie darmowy. Na miejscu n a najmłodszych czeka moc atrakcji: konkursy z nagrodami, gry sprawnościowe, karaoke czy malowanie twarzy to zazwyczaj dopiero początek listy. Dobra zabawa jest gwarantowana, pogoda - niestety nie. Na wypadek deszczu warto poszukać miejsc, w których Dzień Dziecka obchodzony jest pod dachem. Tu z pomocą przychodzą domy kultury, a bardzo możliwym jest również, że podobne wydarzenie organizuje przedszkole lub szkoła, do której chodzą wasze dzieci. Możliwość spotkania kolegów i koleżanek oraz zawarcia nowych przyjaźni sprawią, że humorów nie popsuje nawet najgorsza ulewa!

Nieco trudniejsze zadanie czeka rodziny za granicą, gdyż wiele krajów zachodnich nie posiada tradycji hucznych obchodów Dnia Dziecka. Kultywować ją mogą natomiast organizacje polonijne: tak jest chociażby w Wielkiej Brytanii, gdzie rokrocznie odbywa się między innymi Laxton Hall Fun Day, organizowany przez Polską Macierz Szkolną. Choć tegoroczna data przypada na 17 czerwca, czyli nieco później niż samo święto, festyn w niczym nie ustępuje polskim odpowiednikom.

Park rozrywki atrakcją nie tylko dla najmłodszych

Od małych, przewoźnych wesołych miasteczek po ogromne obiekty z rollercoasterami do nieba, parki rozrywki to coś, czemu dzieci nie potrafią się oprzeć. I nic dziwnego: w dzisiejszych czasach oferta tego typu miejsc potrafi być naprawdę oryginalna! Oprócz klasycznych lunaparków znajdziemy też parki tematyczne, edukacyjne, a nawet miasteczka westernowe. Który wybrać? Do najciekawszych z pewnością należy JuraPark Bałtów, słynący z modeli dinozaurów w skali 1:1, oraz Energylandia - największy park rozrywki w Polsce, który rozmiarami i jakością nie ustępuje zachodnim odpowiednikom. Warta uwagi jest także Farma Iluzji z atrakcjami takimi, jak Latająca Chata Tajemnic, Grobowiec Faraona czy Tunel Zapomnienia. Można również kierować się lokalizacją: parki rozrywki rozsiane są po terenie całej Polski, toteż bez problemu znajdziecie jakiś niedaleko swojego miejsca zamieszkania. Gwarantujemy, że niezależnie od wyboru miejsca, cała rodzina będzie bawić się doskonale - tyczy się to również dorosłych, którym z pewnością przyda się małe przypomnienie, jak to jest być dzieckiem i cieszyć się z małych rzeczy!

Spełnienie marzeń

W sytuacji, gdy dany rok jest szczególnym okresem w życiu dziecka - może właśnie przystąpiło do pierwszej komunii, albo jest wzorowym uczniem? - warto Dzień Dziecka obejść wyjątkowo hucznie. Kto w dzieciństwie nie marzył, by wybrać się do Disneylandu lub Legolandu? Taka wycieczka wiąże się oczywiście z większymi wyda tkami, ale w zamian oferuje bezcenne wrażenia i wspomnienia na całe życie, a wizytę w legendarnym parku można połączyć z krótkimi, rodzinnymi wakacjami. Najbliżej, bo około 600 kilometrów od granicy z Polską, mieści się niemiecki Legoland: równie emocjonujący co jego słynny duński odpowiednik, a jednocześnie nieco tańszy. Rezerwując wstęp na dwa dni przed wyjazdem, czteroosobowa rodzina zapłaci 144 euro, podczas gdy w Danii koszt wzrasta do około 171.40 euro. W paryskim Disneylandzie ceny są wyższe - na możliwość skorzystania ze wszystkich atrakcji wydamy 72.5 euro za osobę. Aby dodatkowo nie przepłacać za samą transakcję, przy płaceniu warto skorzystać z dedykowanej aplikacji do przelewów międzynarodowych, takiej jak TransferGo. W ten sposób zaoszczędzicie nawet do 90% kosztów transferu, a dodatkowe fundusze będziecie mogli przeznaczyć na pamiątki z wycieczki marzeń!

Nie ma jak w domu!

Tak naprawdę jednak wcale nie trzeba wychodzić z domu, żeby wspaniale spędzić Dzień Dziecka. Wspólne majsterkowanie, pieczenie ciasteczek, gry planszowe, lepienie z gliny, rysowanie, klasyczne budowanie latawca… Możliwości jest mnóstwo, a każda sprawdzi się doskonale, pod warunkiem, że faktycznie poświęcicie dzieciom swój czas. Zapomnijcie o maratonie kreskówek na telewizorze! Ważne jest, by słuchać swoich podopiecznych, rozmawiać z nimi, bawić się razem. Wówczas nawet najprostsze czynności urosną do rangi naprawdę wyjątkowego wydarzenia!

