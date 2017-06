Być tam, gdzie klienci: dlaczego firmy powinny inwestować w aplikacje mobilne

Dane na skalę globalną są imponujące: jak wynika z analizy przeprowadzonej przez App Annie, tylko w ubiegłym roku użytkownicy smartfonów pobrali około 90 miliardów aplikacji i spędzili na korzystaniu z nich 900 miliardów godzin. To wzrost o kolejno 15% i 17% w stosunku do roku poprzedniego. Czas ten rozdzielamy przeciętnie na trzydzieści różnych aplikacji miesięcznie, choć w niejednakowym stosunku. Zgodnie z przewidywaniami, najwięcej uwagi poświęcamy aplikacjom społecznościowym: Snapchat, Facebook i Instagram triumfują w rankingach zarówno najchętniej pobieranych, jak i najczęściej używanych programów mobilnych. Równocześnie aplikacje z tej kategorii to zaledwie nieco ponad 2% wszystkich programów dostępnych w Apple App Store. Najwięcej, bo aż 25%, stanowią gry, ale już drugie miejsce, z udziałem w wysokości 9.88%, zajmują aplikacje biznesowe, co przelicza się na ponad 217 tysięcy unikatowych tytułów. Dane te jednoznacznie wskazują na fakt, iż na chwilę obecną wiele firm dostrzega potencjał w inwestowaniu w dedykowane aplikacje dla swoich usług.

Tak nie zawsze było. Z danych Red Hat wynika, iż jeszcze w 2013 roku 51% procent przedsiębiorstw nie miało w planach tworzenia mobilnych platform. Wystarczyły jednak dwa lata, by trend ten odwrócił się o 360 stopni: w 2015 roku 52% badanych posiadało już w tej kwestii w pełni wdrożoną strategię, a 90% przewidywało wzrost budżetu, jaki ich organizacje miały przeznaczyć na ten cel w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Skąd ta nagła zmiana? Zapytani o przyczynę swojej decyzji, przedstawiciele firm w znacznej mierze deklarowali, że inwestowanie w aplikacje mobilne to doskonały sposób na dalszy rozwój biznesu. Zoptymalizowana strona internetowa już nie wystarczy, by dotrzeć do klientów, gdy ci korzystają z telefonów komórkowych: z szacunków agencji eMarketer wynika, że z blisko dwóch godzin dziennie, jakie przeznaczają na smartfony, zaledwie 14.3% czasu przypada na przeglądarki mobilne. Aplikacje są wygodniejsze, szybsze i prostsze w obsłudze, toteż preferuje je 85% konsumentów.

Znaną prawdą jest, że zadowolony klient to lojalny klient. Satysfakcja użytkowników przekłada się na zysk firmy, więc przedsiębiorcy coraz chętniej wychodzą klientom naprzeciw i dostosowują swoją ofertę do ich potrzeb. Tak jest w przypadku TransferGo, platformy do przelewów międzynarodowych, dostępnej w wersji mobilnej na systemy iOS i Android. Jak mówi Magdalena Gołębiewska, Country Manager firmy, decyzja o zaadaptowaniu usługi na smartfony była oczywista:

“TransferGo to młoda, dynamiczne firma. Bardzo dużą wagę przywiązujemy do tego czego oczekują nasi Klienci. Strona responsywna istnieje od początku i szybko zauważyliśmy, że nasi Klienci bardzo często, właśnie z jej poziomu, wykonują transakcje. Łatwo zatem było nam podjąć decyzję o wypuszczeniu aplikacji. Wskaźniki wzrostu transakcji, które odnotowujemy, zwłaszcza dla Androida, potwierdzają, że była to słuszna decyzja”.

W przypadku TransferGo inwestycja zdecydowanie się opłaciła. Świadczy o tym także wskaźnik Net Promoter Score, narzędzia służącego do badania satysfakcji klientów, który dla firmy wynosi na ten moment ponad 80%. Jak podkreśla Gołębiewska, ma on realne przełożenie na zachowanie klientów i stanowi znaczną podporę w ocenie działań biznesowych:

“Badanie satysfakcji Klienta to bardzo ważny element naszej strategii. NPS wraz z ocenami na TrustPilot i komentarzami Klientów na naszych kanałach social, to coś co wewnętrznie nazywamy wskaźnikiem TransferLOVE. W przeciągu kilku lat na rynku udało nam się zbudować lojalną społeczność, gdyż zdecydowana większość naszych Klientów wykonała więcej niż 1 transakcję, a dodatkowo bardzo duża część, uczestniczy w naszym programie Refer-A-Friend i poleca nas znajomym” - podsumowuje Gołębiewska.

Informacje o Transfer Go:

Transfer Go, z siedzibą w Londynie, jest międzynarodową firmą zajmującą się przelewami online. Produkty i usługi oferowane przez Transfer Go skierowane są do pracujących emigrantów na całym świecie. Firma jest jednym z najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw w swojej branży. Założona w 2013 roku zrealizowała już ponad milion transakcji! O jakości świadczonych usług świadczyć mogą opinie Klientów, które śledzić można miedzy innymi na niezależnym portalu TrustPilot, gdzie średnia ocen wynosi 9,5/10 (Excellent).

Pomimo iż spółka koncentruje się na pomocy społecznościom emigranckim z centralnej i wschodniej Europy (co jest bliskie sercu założycielom, których cała czwórka pochodzi z Wilna), pozwala na dokonywanie przelewów do 45 krajów w całej Europie, jak i poza nią.

Transfer Go ma siedzibę w należącym do Canary Wharf Group Level39, największym europejskim miejscu wspierającym firmy z rynku FinTech.

