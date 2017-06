Ponad pięć lat temu w odpowiedz na zapotrzebowanie na bezpieczne przesyłanie pieniędzy między krajami powstał System TransferGo oferujący wykonywanie szybkich oraz tanich przelewów międzynarodowych. Głównym kierunkiem rozwoju firmy są kraje europejskie znajdujące się w czołówce jeśli chodzi o liczbę przesyłanych do Polski pieniędzy. Dlatego po Wielkiej Brytanii TransferGO rusza na podbój kolejnego rynku, tym razem niemieckiego, oferując m.in. darmowe przelewy ekonomiczne.

Ideą powstania TransferGo było stworzenie alternatywy dla monopolu banków oraz dużych przedsiębiorstw na rynku międzynarodowych przelewów. Wysokie opłaty za przelewy, skomplikowane procedury oraz długi czas oczekiwania na ich realizację skłoniły założycieli do stworzenia systemu, który byłby nie tylko szybki, ale przede wszystkim tani, bezpieczny i prosty w obsłudze. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, a TransferGo na przestrzeni lat stał się liderem na rynku międzynarodowych przelewów.

Tak zwany „Polski korytarz” jest obecnie jednym z głównych kierunków rozwoju firmy, dlatego po Wielkiej Brytanii, która nadal znajduje się na pierwszym miejscu pod względem ilości mieszkających tam Polaków, przyszedł czas na kolejny najpopularniejszy pod tym względem kraj – Niemcy.

Za każdym razem, gdy wchodzimy z nasza ofertą na nowy rynek staramy się postawić w położeniu człowieka mieszkającego poza granicami swojego kraju i odpowiedzieć sobie na pytanie, czego oczekiwałby od nas jako od firmy oferującej przelewy międzynarodowe? Zdajemy sobie sprawę, że dla osób które w celach zarobkowych wyjeżdżają za granicę liczy się każda złotówka, dlatego stworzyliśmy system w którym nie ma żadnych ukrytych opłat, a pieniądze trafiają do odbiorcy już następnego dnia roboczego – mówi Daumantas Dvilinskas, CEO TransferGo

TransferGo przygotowało na rynek niemiecki specjalną ofertę przelewu ekonomicznego, która pozwala zminimalizować koszty transferu pieniędzy do zera. Dzięki temu, oprócz standardowych transakcji, które trafiają do odbiorcy już następnego dnia roboczego, konsument zyskuje możliwość wykonania darmowego przelewu, który docelowo znajdzie się na wskazanym przez niego koncie w przeciągu 2-3 dni roboczych.

Wiemy, że zdarzają się pilne sytuacje w których najważniejsze dla naszych klientów jest to, aby pieniądze jak najszybciej trafiły do odbiorcy. Jednak w przypadku, gdy czas nie gra najistotniejszej roli stworzyliśmy ofertę tzw. przelewu ekonomicznego, który jest całkowicie darmowy. Jest to doskonała alternatywa dla osób którym nie zależy na szybkości przelewu ( który w tym wypadku trwa od 2-3 dni), a po prostu na jak najtańszym przekazaniu pieniędzy do swojego kraju. – mówi Daumantas Dvilinskas, CEO TransferGo.

To właśnie wysokość prowizji pobieranej w trakcie wykonywania transakcji znacznie wyróżnia TransferGo na tle konkurencji. Standardowa wysokość opłat za przelew w bankach uzależniona jest nie tylko od kwoty, ale również od waluty w jakiej jest przelewana. Finalnie banki nie są w stanie określić ile odbiorca otrzyma środków na koncie. Rozwiązania oferowane przez system TransferGo nie posiadają żadnych ukrytych opłat, dzięki czemu wysokość przelewu jaka dotrze do Polski jest dokładnie taka jaką sobie zaplanowaliśmy.

Nasz kalkulator walutowy aktualizuje się automatycznie co kilka minut i kwota, którą użytkownik widzi w danym momencie na kalkulatorze jest kwotą ostateczną, którą otrzyma odbiorca. Nawet jeśli w ciągu 24h kiedy realizowany jest przelew, z mieni się kurs, nasz odbiorca i tak otrzyma dokładnie taką sumą jaka pojawiła się na naszym kalkulatorze w momencie realizacji transakcji.- tłumaczy Daumantas Dvilinskas, CEO TransferGo. – Co istotne my nie działamy przeciwko bankom, ale współpracujemy z nimi co daje nam znaczną przewagę nad konkurencją – dodaje.

TransferGo bardzo szybko rośnie w siłę na głównych rynkach w Europie, a plany na przyszłość zakładają również ekspansję globalną, aby ułatwić wykonywanie przelewów migrantom na całym świecie, a nie tylko w Europie. Na dzień dzisiejszy TransferGo obsługuje przelewy do 45 krajów, przeprocesowało juz ponad milion transakcji i obsłużyło ponad ćwierć miliona Klientów.