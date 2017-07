Piotr Żyła ambasadorem marki TransferGo

Piotr Żyła, znany kibicom także jako „Wiewiór”, słynie ze szczerości i poczucia humoru, a jego wpisy w mediach społecznościowych śledzą miliony internautów. Mimo, że ma na koncie wiele sukcesów m.in. brązowy medal w kategorii indywidualnej i drużynowe złoto podczas Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017, pozostaje sobą – normalnym facetem z polskich gór, który dedykuje swoje najlepsze skoki dzieciom i żonie. Nie kreuje się na celebrytę, woda sodowa nie uderzyła mu do głowy. Jak sam mówi: „Swoją robotę robi najlepiej jak umie”, przynosząc Polakom chlubę, uśmiech i pozytywne emocje. Zabawne powiedzonka czy obyczaje stały się jego znakiem rozpoznawczym. Polacy emocjonują się wszystkim, co dotyczy ich ulubionego zawodnika, nawet kulinarnymi upodobaniami, choćby tym, że tak jak Adam Małysz jadł przed skokiem bułkę i banana, Żyła przed skokami spożywa marynowaną paprykę. Jego zainteresowania nie kończą się jednak na sporcie. Z jego miłości do czapek poczęła się jego firma – HEHO, której myślą przewodnią jest bycie kolorową i odlotową. Jak ostrzega Piotr: „jak już wyleci w kosmos, to czasem bieda wylądować”.

“Zaproszenie Piotra Żyły do współpracy ambasadorskiej było naturalnym wyborem dla naszej firmy, która nie jest oderwana od rzeczywistości, a wręcz przeciwnie, chce służyć ludziom i podobnie jak Piotr - swoją robotę robić najlepiej jak umie. Już za kilka dni wkroczymy w dalszą fazę kampanii, która dla wielu może być sporym zaskoczeniem. Nie zdradzę więcej, ale zapewniam, że będzie ciekawie i zabawnie. Z Piotrem nie może być inaczej“ – komentuje Magdalena Gołębiewska, Country Manager w TransferGo.





„TransferGo jest inne niż reszta finansowych firm, nie są skostniali, a otwarci i pozytywni. Fajna sprawa, wszystko idzie szybko i tanio, a przecież o to chodzi. Do tego wspierają rodziny. Sam jestem rodzinny, więc doceniam wszystkie takie inicjatywy” - mówi o nawiązanej współpracy Piotr Żyła.

TransferGo to firma transferów pieniężnych, stworzona w 2012 roku przez emigrantów, z główną myślą o nich właśnie. Zakładając firmę TransferGo, właściciele byli bez grosza przy duszy, ale z ogromną ambicją w sercach. Chcieli przerwać dominację międzynarodowych przedsiębiorstw na rynku transferów finansowych, które nie dość, że oferowały drogie usługi, to nie dbały o wysoką jakość usług. Doświadczyli tego na własnej skórze prowadząc biznes za granicą. Misja została osiągnięta. W ciągu kilku lat osiągnęli wymarzone szczyty i do dziś firma zrealizowala blisko 1,5 miliona transakcji i pozwoliła zaoszczędzić swoim klientom ponad 10 milionów funtów.

TransferGo mimo sukcesu pozostaje niezmiennie wierny swoim wartościom, którymi są elastyczność, dynamika, pozytywne podejście do życia, pasja i prostota. TransferGo poważnie traktuje odpowiedzialność społeczną m.in. wspierając rodzinne inicjatywy. Stawia na przejrzystą komunikację z klientem i chce odpowiadać na jego potrzeby oferując bezpieczne, łatwe i szybkie przekazy pieniężne. Wysokie oceny Net Promoter Score (powyżej 80) i Trust Pilot (9,5) nie pozostawiają wątpliwości, że marka jest prokliencka i zapewnia konkurencyjną jakość obsługi. Firma podkreśla, że najlepszymi ambasadorami są ich klienci, co doskonale widać w wynikach ich programu polecającego („Refer A Friend“), który jest głównym kanałem pozyskiwania nowych konsumentów. Przeciętny pracownik emigrant wysyła co roku spore kwoty. W perspektywie roku TransferGo pomaga mu zaoszczędzić aż do 90% wydatków na transfery pieniężne w stosunku do opłat bankowych. Ta kwota niejednokrotnie może zmienić czyjeś życie: pozwala kupić niezbędne produkty, poprawić byt.

Piotr Żyła nie jest pierwszym ambasadorem marki. W Rumunii firma współpracuje z Andrą, popularną piosenkarką. Tamtejsza kampania okazała się sukcesem, co spowodowało chęć rozwinięcia podobnych działań na polskim rynku.

