Piotr Żyła znowu (za)skoczył?

Kim są Piotr Żyła i Klasyk? Jeśli nie wiesz, to pora wybrać się w podróż do onlajna i posłuchać edukacyjnych treści w formie dialogów mentora i ucznia. Piotr Żyła, który wciela się w rolę mentora to jeden z najlepszych polskich skoczków narciarskich w historii, który słynie nie tylko z wysokich lotów, ale także także doskonałej znajomości internetów. Jego fanpage na Facebooku ma ponad 1,1 mln fanów. Słynie z charakterystycznego „hehehe”, dowcipnych komentarzy na temat swój i swojej rodziny, serwując nam koktajl radości w sam raz na upalne lato. Jednak, żeby życie miał więcej smaku, do duetu dołącza równie zabawny polski czołowy standuper – Wojtek Fiedorczuk.

Klasyk, w rolę którego wciela się Wojtek Fiedorczuk wybiera do Londynu, jednak jeśli chce poprawić jakość swojego życia, musi poznać tajniki interentów. Żyła występuje w roli nauczyciela i zdradza koledże z gór jak poruszać się dziś w onlajnie.

Seria letnia „Żyła i Klasyk w onlajnie” powstała na zlecenie marki TransferGo – szybkich, bezpiecznych i tanich przelewów miedzynarodowych. Dlaczego wybór padł na Piotra Żyłę i Wojtka Fiedorczuka?

„Żyła i Klasyk w onlajnie” to pomysł, który pozwala marce TransferGo doskonale pokazać swoje najważniejsze atrybuty i wartości. Jesteśmy nowocześni, dynamiczni, pomocni i wyluzowani. Z takim podejściem chcemy przekonywać wszystkich Polaków do robienia przelewów międzynarodowych za naszym pośrednictwem” – mówi Magdalena Gołębiewska, Country Manager z TransferGo.

Kolejne odcinki będą emitowane od połowy lipca na kanale YouTube, na Facebook fanpage TransferGo. Seria video bloga potrwa minimum do października 2017. Juz dziś włącz YT i pamiętaj, aby nie przegapić ani jednego odcinka.

Z letnim pozdrowieniem,

Ekipa projektu „Żyła i Klasyk w onlajnie”