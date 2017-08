Nawyki finansowe Polaków mieszkających w Niemczech.

Niemcy zaraz po Wielkiej Brytanii to jedno z największych skupisk Polaków w całej Unii Europejskiej. Najpopularniejszym powodem wyjazdów są oczywiście kwestie zarobkowe, dlatego znaczna część osób żyjących na emigracji spotka się z potrzebą przesłania pieniędzy do kraju. Jakie są najczęstsze powody wykonywania przelewów do Polski? TransferGo w czerwcu 2017 przeprowadziło na ten temat badania. Wnioski? Powody są różne, jedno jest jednak niezmienne – każdy szuka jak najkorzystniejszego rozwiązania, by pieniądze szybko i jak najniższym kosztem bezpiecznie trafiły do odbiorcy.



Jak wynika z badań, prawie 45% Polaków mieszkających w Niemczech stara się wykonywać

przelewy do Polski regularnie, np. w celu ich oszczędzania. 23% osób robi to w wyjątkowych

sytuacjach takich jak przykładowo alarmowa sytuacja rodzinna. Innym powodem są

rozmaite okazje, np. święta Bożego Narodzenia. Powód ten wskazało 19% ankietowanych.

W dobie internetu nie dziwi również fakt, iż najczęściej deklarowaną formą transferu

pieniędzy do Polski jest korzystanie z platform internetowych (58%) . W dowolnej chwili

możemy przelać pieniądze do kraju bez wychodzenia z domu, a opłaty są znacznie niższe

od tych pobieranych przez banki. Jednak wybierając spośród szerokiej oferty firm

zajmujących się międzynarodowymi przekazami pieniężnymi, warto zwrócić uwagę nie tylko

na wysokość oferowanego kursu walut (dla prawie 49% ankietowanych jest to istotna

informacja), ale również na bezpieczeństwo wykonywania transakcji.

Dedykowany na rynek niemiecki nowy model ekonomiczny TransferGo FREEMIUM,

umożliwia nie tylko bezpieczne, ale również darmowe wysłanie pieniędzy do Polski. Co

istotne, firma TransferGo jest uznanym i sprawdzonym dostawcą usług płatniczych i objęta

jest nadzorem przez HM Revenue & Customs, posiada licencję instytucji płatniczej i działa

na podstawie regulacji wydanych przez brytyjski Urząd ds. Usług Finansowych (FCA) co

gwarantuje 100% bezpieczeństwo wykonywanych transakcji.

Korzystanie z TransferGo jest bardzo proste. Wystarczy założyć konto, rejestrując się na

stronie serwisu i już po kilku minutach można cieszyć się możliwością wykonywania

przelewów. Usługa serwisu jest bardzo intuicyjna i umożliwia sprawdzenie w kalkulatorze

walut, ile dokładnie euro musimy przelać, aby odbiorca otrzymał wybraną przez nas kwotę.

Obecnie TransferGo nawiązało współpracę ze znanym skoczkiem narciarskim Piotrem Żyłą,

który został ambasadorem marki. Z tej okazji firma przygotowała specjalną promocję - z

kodem #ZYLA pierwsza transakcja za darmo, nawet ta ekspresowa.

Źródło: Badanie: Nawyki Finansowe Polaków mieszkających w Niemczech, czerwiec 2017, Fundacja IBRIS na zlecenie TransferGo.

TransferGo – Firma specjalizująca się w przelewach międzynarodowych, założona w 2012 roku

przez między innymi Daumantasa Dvilinskasa i Justinasa Laseviciusa, z siedzibą w Londynie. Jej usługi obejmują szybkie i tanie przelewy pieniężne pomiędzy ponad 45 krajami z Europy i Świata. TransferGo działa na zasadach Brytyjskiej Komisji Nadzoru Finansowego (FCA) jako autoryzowana instytucja płatnicza,

dzięki czemu jest w stanie zagwarantować najwyższy poziom bezpieczeństwa. Więcej na https://www.transfergo.com/pl