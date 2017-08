Wykonujesz przelewy z Niemiec do Polski regularnie? Zobacz jak możesz zrobić to za darmo.

Najczęściej badani dokonują tego rodzaju przelewu raz w miesiącu, a kwota przelewu zawiera się przeważnie w przedziale 101-300 euro. Z tego względu TransferGo przygotowało specjalną ofertę skierowaną właśnie na rynek Niemiecki – model FREEMIUM, który oferuje możliwość przesyłania pieniędzy do Polski całkowicie za darmo.

Prawie 17% badanych Polaków mieszkających w Niemczech robi przelewy do Polski przynajmniej raz w miesiącu, a głównym problemem jaki napotykają przy ich wykonywaniu to wysokie prowizje pobierane za transakcje ( 15,8% wszystkich ankietowanych). To właśnie wysokie opłaty, skomplikowane procedury oraz długi czas oczekiwania na ich realizację skłoniły założycieli TransferGo do stworzenia systemu, który byłby szybki( w najszybszej opcji pieniądze lądują na koncie odbiorcy w przeciągu 30 minut), tani, bezpieczny i prosty w obsłudze.

Opcja ekonomiczna to zupełna nowość na rynku przelewów międzynarodowych. Postanowiliśmy wprowadzić ją na rynek niemiecki ze względu na liczebność zamieszkujących ten kraj Polaków. 98% osób które wzięły udział w badaniu mieszka w Niemczech na stałe, a prawie połowa z nich przesyła pieniądze do Polski regularnie. Chcieliśmy dać im możliwość łatwego, bezpiecznego a przede wszystkim taniego dokonywania tego typu transakcji. - mówi Daumantas Dvilinskas, CEO TransferGo.

Jakie są najczęstsze powody wysyłania pieniędzy do kraju?

Regularność, tak najlepiej można określić poczynania prawie 46% ankietowanych. Częstymi powodami są również wyjątkowe sytuacje rodzinne ( 23,5 %) oraz okazje typu święta Bożego Narodzenia ( 19,8 %). Jednak niezależnie od przyczyny wykonywania transakcji pomiędzy Niemcami, a Polską każdy chciałby, aby koszty z tym związane były minimalne, a zaplanowana kwota dotarła w całości do odbiorcy.

Standardowa wysokość opłat za przelew w bankach uzależniona jest nie tylko od kwoty, ale również od waluty w jakiej jest przelewana oraz aktualnego kursu. Finalnie banki nie są w stanie określić ile ostatecznie odbiorca otrzyma środków na koncie. Rozwiązania oferowane przez system TransferGo nie posiadają żadnych ukrytych opłat, dzięki czemu wysokość przelewu jaka dotrze do Polski jest dokładnie taka jaką sobie zaplanowaliśmy. - mówi Daumantas Dvilinskas, CEO TransferGo. - Model ekonomiczny stworzony na rynek niemiecki to model FREEMIUM, 0 opłat oraz gwarancja najlepszego kursu wymiany walut. Ponieważ sami jesteśmy migrantami, doskonale rozumiemy potrzeby naszych klientów, więc postanowiliśmy rozwiązać problem przesyłania pieniędzy z Niemiec do Polski w najlepszy możliwy sposób. – dodaje.

Oszczędność pieniędzy to główna cecha modelu FREEMIUM. Dzięki tej ekonomicznej opcji możliwe jest wysłanie przelewu bez żadnych opłat, a pieniądze docelowo znajdą się na wskazanym przez nadawcę koncie w przeciągu 2-3 dni roboczych. Co ważne przelew wykonywane za pośrednictwem TransferGo są bezpieczne, o każdej porze możliwe jest sprawdzenie statusu transakcji. Od dziś wysyłanie pieniędzy do domu jest tak proste jak to tylko możliwe. Dodatkowo TransferGo przygotowało specjalna ofertę dla nowych użytkowników – z kodem BONUS pierwsza transakcja, nawet ta expressowa jest całkowicie za darmo.

Źródło: Badanie: Nawyki Finansowe Polaków mieszkających w Niemczech, czerwiec 2017, Fundacja

IBRIS na zlecenie TransferGo.