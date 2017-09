FinTechowy dostawca oparł swój biznes na międzynarodowych przelewach

Każdemu zdarza się narzekać na jakość usług jakiejś firmy. Najczęściej, na narzekaniach się kończy, ale czasem przeradzają się one w działanie. W przypadku TransferGo, reakcją na wysokie koszty bankowych usług, prowizje, opóźnienia i częste pomyłki, było rozpoczęcie działalności w obszarze przelewów międzynarodowych. Od pięciu lat firma świadczy innowacyjne usługi finansowe, wspierając przedsiębiorców w sprawnym prowadzeniu biznesu.

23 września minęło 5 lat działalności jednego z najpopularniejszych dostawców usług w sektorze FinTech. TransferGo od początku swojej działalności kierował swoje usługi m.in. do Polaków pracujących w Anglii, ułatwiając im przesyłanie gotówki do Polski, a także przedsiębiorcom, którzy wcześniej płacili naprawdę ogromne kwoty, za każdym razem, gdy wykonywali przelew transgraniczny.

– Przelewy za pośrednictwem TransferGo są znacznie tańsze niż przelewy dokonywane za sprawą banków. Jak wynika z naszych danych, przez pięć lat naszej działalności, nasi klienci łącznie zaoszczędzili około 47 milionów złotych – mówi Magdalena Gołębiewska, country manager TransferGo.

W ciągu lat swojej działalności TransferGo zdobyło ponad 250 tysięcy klientów, ale liczba nieustannie rośnie. Usługi, które na początku dotyczyły transakcji na terenie Europy, dziś obejmują również wymianę walutową ze Stanami Zjednoczonymi czy z Indiami. W październiku otwiera się kolejna szansa na tańsze przelewy, tym razem z Chinami, w sumie 45 krajów świata. Na przestrzeni zwłaszcza ostatniego roku możemy mówić o dwucyfrowym tempie wzrostu, miesiąc do miesiąca.

Polska ma w tym swój duży udział, ponieważ właśnie w naszym kraju branża FinTech rozwija się najbardziej dynamicznie. Wynika to z licznej populacji polonii za granicą - obecnie, średnia wartość przelewu z Wielkiej Brytanii do Polski to ok 500 funtów, czyli niecałe 2,5 tys. złotych, ale także z dużej aktywności polskich przedsiębiorców za granicą. TransferGo to jeden z najchętniej wybieranych przez nich pośredników.

